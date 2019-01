Národní vlády a těžařské firmy čelí vlně klimatických žalob. V Nizozemsku už aktivisté uspěli

Podle databáze Columbia Law School, která vede přehled soudních případů týkajících se klimatické změny, po celém světě momentálně soudy řeší přes tisíc podobných sporů. Hlavně ve Spojených státech. Zřejmě největší pozornost tam přitahuje případ „Juliana vs. United States“.

Jde o žalobu 21 mladých lidí ve věku do 22 let. Pocházejí z různých amerických států a svorně viní federální vládu z dlouhodobého provádění politik, které zřetelně poškozují stabilitu klimatického systému. To považují za zásah do svých práv na „udržitelný způsob života ve zdravém prostředí“. Žaloba je namířena proti konkrétním ministerstvům a žalovanými jednotlivci jsou jak bývalý prezident Barack Obama, tak i současný šéf Bílého domu Donald Trump.

Fakta Odkud pocházejí emise skleníkových plynů? Odkud pocházejí emise skleníkových plynů? Drtivá většina vědců se shoduje na tom, že klimatickou změnu způsobují lidskou činností produkované, tzv. antropogenní emise skleníkových plynů . Mezi skleníkové plyny patří oxid uhličitý, metan a oxid dusný.

Tyto emise pocházejí z největší části ze spalování fosilních paliv pro výrobu elektřiny, tepla a v dopravě (pohon spalovacích motorů, lodí a letadel). Značnou měrou přispívá i průmyslová činnost, stavebnictví, zemědělství (chov skotu a používání umělých hnojiv) a odlesňování.

Žaloba byla podána v roce 2015 ve státě Oregon a loni v únoru se měl celý případ dostat před tamní soud. Federální orgány se však opakovanými odvoláními snaží zabránit procesu. V listopadu 2018 jejich námitky zamítl Nejvyšší soud, ovšem krátce nato zase pozastavil start soudního přelíčení oregonský odvolací soud. Je tedy otázkou, zda proces vůbec začne. America's push for oil and gas supremacy could lead to a "climate catastrophe," a new report has warned https://t.co/mfYR7JTTvX pic.twitter.com/KPHh2GtxxV — CNN Business (@CNNBusiness) January 18, 2019 Amerika je v současnosti druhým nejvýznamnějším světovým producentem emisí skleníkových plynů (hned po Číně) a historicky nese největší zodpovědnost za globální oteplování. Loni emise skleníkových plynů v USA zaznamenaly poměrně strmý nárůst. přitom tři roky předtím klesaly.

V roce 2018 předstihly Spojené státy Rusko i Saúdskou Arábii a staly se největším producentem ropy na světě.