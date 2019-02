Nový jaderný zdroj by měl stavět ČEZ s garancí státu, řekla ministryně Nováková

Nový jaderný zdroj v Česku by měla stavět společnost ČEZ s nějakou formou garance státu, uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) v Otázkách Václava Moravce. To je podle ní varianta financování, kterou preferuje vláda. Plány na případnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku už několik let brzdí právě nejasnoti ohledně financování. Podle ministryně je ale vyloučené, že by byl tendr vypsán ještě letos.