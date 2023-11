ŽIVĚ: Senát projedná zvýšení rodičovské. Změnám v odměňování zastupitelů hrozí vrácení do sněmovny

Rodinám dětí, které se narodí od začátku příštího roku, se má příspěvek zvýšit o šestinu na 350 tisíc korun. Přes opoziční výhrady, podle nichž by měly dostat víc či by se mělo zvýšení týkat i rodin s většími dětmi, prošla novela sněmovnou vcelku hladce a podobné to nejspíše bude v Senátu. Sociální výbor ji doporučil schválit.

S výhradou výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí naopak přišla do pléna novela, která by měla zvýšit odměny zastupitelů. Výbor doporučil snížit limit pro výpočet odměn některých neuvolněných představitelů v obcích od šesti set do tří tisíc obyvatel.