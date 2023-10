Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 350 tisíc korun

Poslanci kývli na vládní návrh, opoziční hnutí ANO a SPD razantnější zvýšení rodičovského příspěvku na čtyři sta tisíc korun neprosadila. Opoziční poslanci Aleš Juchelka (ANO) a Lucie Šafránková (SPD) zdůvodňovali své návrhy na růst příspěvku o šedesát tisíc až o sto tisíc korun vyšším růstem cen v uplynulých letech. SPD neprosadila automatickou valorizaci dávky podle inflace ani zachování možnosti čerpání příspěvku až do čtyř let věku dítěte, když vládní novela zkracuje dobu o jeden rok.

Neuspěla ani skupina koaličních poslanců KDU-ČSL a STAN s úpravou, podle které by se v případě narození dvojčat a vícerčat zvedala rodičovská o sto procent. V případě narození dvojčat a vícerčat tak budou rodiče od ledna pobírat podle schváleného návrhu 525 tisíc korun. Pozměňovací návrh Šimona Hellera (KDU-ČSL), Hany Naiclerové a Elišky Olšákové (obě STAN), kterému chyběly ke schválení tři hlasy, by částku zvedl na sedm set tisíc korun a znamenal by příští rok asi 40milionový rozpočtový výdaj navíc.