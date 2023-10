Jurečka podporuje návrh poslanců na růst rodičovské při narození vícerčat

Koaliční poslanci Šimon Heller (KDU-ČSL), Hana Naiclerová a Eliška Olšáková (obě STAN) prosazují, aby se příspěvek u dvojčat a vícerčat zvyšoval o sto procent místo současné poloviny základní dávky. Základní rodičovský příspěvek by měl podle vládní novely o státní sociální podpoře vzrůst o padesát tisíc korun na 350 tisíc korun.

Pokud by zákonodárci schválili zvýšení rodičovské na 350 tisíc korun, podle vládního návrhu by v případě narození dvojčat a vícerčat činila 525 tisíc korun. Pokud by se dávka zvyšovala nově o sto procent, byla by sedm set tisíc korun. Rozpočtové náklady pro příští rok odhadli předkladatelé pozměňovacího návrhu na čtyřicet milionů korun.

„Osobně budu chtít jednat s koaličními partnery o podpoře tohoto pozměňovacího návrhu, abychom dokázali více podpořit rodiče vícerčat. Jejich situace je vždycky složitější, je to náročnější. Myslím si, že si tuto formu zvýšené rodičovské zaslouží. Ale uvidíme, zda se nám na tom podaří najít shodu,“ řekl Jurečka. Úprava podle něho nemění zásadně principy rodičovského příspěvku. „Je to o politické vůli,“ podotkl Jurečka.