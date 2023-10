Sněmovna souhlasila s pevným termínem regionálních a senátních voleb

Zákonodárci na pátečním zasedání projednali ústavní novelu o pevném říjnovém termínu regionálních voleb, schválili ji bez úprav. Důvodem zakotvení termínu je snaha zabránit tomu, aby se podle současných pravidel přibližovaly směrem k létu.

Ústavní novela počítá s tím, že hranice 81 senátních volebních obvodů bude možné změnit zákonem pouze jednou za dvanáct let. Má to podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) zamezit tomu, aby lidé z obcí kvůli jejich přesunům mezi obvody v důsledku změn počtu obyvatel volili senátory častěji než jednou za šest let, nebo naopak méně často.

Obdobnou úpravu navrhovala už bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Sněmovna ji ale v předvolebním složení nestihla projednat. Pro definitivní přijetí novely je ještě nutný souhlas Senátu.

Možnost danit zisky nadnárodních firem a novela zákona o DPH

Na základě zákona o dorovnávací dani, který také v pátek schválila sněmovna, Česko zřejmě získá možnost danit zisky velkých nadnárodních firem, které sídlí v zahraničí, ale působí v tuzemsku. V účinnost má vstoupit k poslednímu dni letošního roku, musí jej ale ještě projednat horní komora a podepsat prezident.