Okamura zkritizoval vládní podporu Ukrajincům v Česku. Už ani halíř, řekl

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura prohlásil, že by na pomoc Ukrajincům žijícím v Česku neměl jít „ani halíř“. Peníze by se místo toho měly využít k podpoře českých občanů. Okamura to řekl v pořadu Interview ČT24 s tím, že se tvrzení netýká pracujících lidí, jelikož ti nepotřebují pomoc. Vyjádřil se také k dodávkám české vlády Ukrajině, která se brání ruské invazi.