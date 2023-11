Poslance čeká schvalování rozpočtu na příští rok, na stole je stovka pozměňovacích návrhů

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vyzval už po druhém čtení návrhu k dohodě o hlasování ve třetím čtení. Považoval by za nešťastné, kdyby se o rozpočtu hlasovalo třeba po půlnoci. Podle koaličních i opozičních poslanců by středeční jednání nemělo být neúměrně dlouhé. Předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) počítá s hodinami hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, jednání by se ale podle něj nemělo táhnout dlouho do noci. Podle Schillerové vládní koalice návrh prosadí zhruba po několika hodinách debaty.