Ukrajinský velvyslanec do Česka je vybraný, řekl Perebyjnis. Podle Černochové nemá armáda mnoho materiálu pro další pomoc

Podle Perebyjnise je škoda, že Kyjev dosud do Česka neposlal nového velvyslance. „Už jsme ale takovou kandidaturu našli a snad brzy bude v Praze,“ řekl. Prozradil, že se jedná o muže, jméno zatím nemohl vzhledem k diplomatickým zvyklostem zveřejnit. Také prozatím neví, zda se ujme své pozice před koncem roku.

„Ujišťuji vás, že to bude co nejdřív,“ dodal. Vyloučil také, že by se na pozici vrátil sám. Podle dřívějších informací týdeníku Respekt by se mělo jednat o současného ukrajinského velvyslance v Polsku Vasilije Zvaricha.

Černochová řekla, že absence ukrajinského velvyslance nezpůsobuje přílišné komplikace z hlediska poskytování další pomoci Ukrajině. „Myslím si, že rok a půl je hodně dlouhá doba,“ připustila ale s tím, že je škoda, že velvyslanec stále nebyl jmenován. Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO), který byl také hostem diskuse, se v této otázce s Černochovou shodl.

Podpora Ukrajiny

Velkým tématem byla i další podoba podpory Ukrajiny bránící se ruské agresi. „Z vojenského materiálu už není mnoho věcí, které bychom na Ukrajinu mohli posílat,“ uvedla Černochová. „Na druhou stranu se budeme snažit kompenzovat nemožnost posílat materiál z našich zásob, protože nechceme ohrozit naši obranyschopnost, vývozními licencemi, které udělujeme soukromým firmám,“ poznamenala.

Česká republika je podle ní pro různé spolupráce a iniciativy velmi oblíbenou zemí. Například za dánské peníze se přes Česko poslalo téměř padesát bojových vozidel pěchoty, dva a půl tisíce pistolí, sedm tisíc pušek, pět set lehkých kulometů či pět set ostřelovacích pušek, uvedla. „I oni se snaží sami od sebe navyšovat kapacity,“ dodala.

Vyzdvihla také například občanskou iniciativu, díky které se koupil a zaslal na Ukrajinu tank pojmenovaný Tomáš, zmínila také pokračující výcvik ukrajinských vojáků na území Česka.

„Nechci na tohle téma ani spekulovat, co by bylo,“ řekl Metnar k tomu, zda by v pozici ministra obrany dodávky zbraní na Ukrajinu ukončil. „Já si myslím, že je dobře, že pokračuje pomoc České republiky,“ dodal. Je podle něj ale otázkou, zda na to má země prostor.