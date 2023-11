„Je to boj s čistokrevným zlem,“ hodnotí Řehka konflikt Izraelců s Hamásem

„My žijeme v našem severoatlantickém prostoru, když to vezmu ve vztahu k východní hrozbě, ale samozřejmě se odehrávají věci v Izraeli, na Blízkém a Středním východě. Určité napětí je i v Indopacifiku. A bez velké pozornosti probíhá velmi negativní vývoj bezpečnostní situace v Africe, zejména v Sahelu. To všechno je propojené,“ je přesvědčený Řehka.

Konflikt Izraele s Hamásem, který náčelník generálního štábu sleduje i díky informacím z vojenských struktur, označil za „boj s čistokrevným zlem“. „To není žádná ideologická válka, není to o náboženství. Tam se děly tak strašné věci, které Izraelci ani nezveřejňují, protože s ohledem na rodiny ani nemůžou,“ popsal.

Jde podle něj o věci typu, že se před spoutanými rodiči řeže hlava nebo končetiny jejich dítěte. Nebo kdy je novorozenec pečený v troubě. „To je prostě strašné. A představa, že v evropských ulicích kráčí lidé, kteří toto podporují, a my na to koukáme… Probuďme se, fakt si zaděláváme na vážný problém,“ varuje armádní velitel.

Izrael potřebuje pochopení a politickou podporu

Ač operaci v Pásmu Gazy nepovažuje za jednoduchou, nepochybuje Řehka o tom, že ji Izraelci vojensky zvládnou. Domnívá se, že Izrael od Západu a celého světa potřebuje „míru racionálnosti, pochopení a politickou podporu“. Izrael dle něj jasně řekl, že jeho prioritou je zdecimovat Hamás a jeho infrastrukturu.

„Upřímně řečeno tohle není o mstě, ale o eliminaci existenční hrozby,“ má jasno Řehka. Dodává, že Izrael se snaží vyhnout civilním ztrátám, ale to „do značné míry není možné“. To, že operací mohou být ohroženi i rukojmí (zavlečení Hamásem do Pásma Gazy), považuje za strašné. „Ale já být náčelník izraelského generálního štábu, tak dávám vládě doporučení využít okno příležitosti a infrastrukturu Hamásu maximálně zdecimovat,“ uzavřel Řehka.