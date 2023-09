Praktiků je nedostatek. Kritizují také růst úhrad od pojišťoven, podle nich nestačí

Pediatři mluví o zklamání

Úhrady do primární péče mají podle návrhu růst o osm procent. Praktičtí lékaři pro dospělé i děti žádají alespoň deset. „Nové bonifikační kódy, které jsou nastavené pro děti, jsou podle vyhlášky určeny pouze pro ambulance nemocnic a dětské specializované ambulance. Což pro nás je velké zklamání,“ myslí si předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilona Hülleová.

I to Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost zohlední v připomínkách k návrhu vyhlášky. Mají na to dva týdny. Ministerstvo připouští ještě možné úpravy, a to i takové, které by případně motivovaly nemocniční pediatry, jako býval i Ján Bodo, k výpomoci v ordinacích.