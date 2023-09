Rozpočty obcí a krajů jsou ve vysokých přebytcích. Investujte, vybízí je Stanjura i Schillerová

„Investujeme do infrastruktury do výstavby rodinných domů. Tohle všechno děláme, ale pořád se snažíme odložit si nějaký balíček na budoucnost, která nás čeká,“ popsal starosta města Karel Jurka (ODS). Zhruba dvacetitisícové město se dlouhodobě snaží hospodařit s přebytky. Aktuálně má našetřeno asi 194 milionů.

„Obec dvacet let nemohla dělat investice díky tomu obřímu dluhu, tak teď pomalu začínáme s různými obnovami, co je tady potřeba. Aktuálně nás čeká oprava střechy na obecních dílnách,“ uvedla starosta obce Prameny Michala Málková (ANO).

Ekonomicky se daří i dalším samosprávám. V roce 2013 byl přebytek obcí a krajů 32 miliard, letos je to téměř dvojnásobek. Zatímco řadě obcí se daří, třeba v Pramenech na Chebsku je tomu právě naopak. Do zásadních potíží obec dostal neúspěšný investiční plán na stáčírnu minerálních vod. Stát pomohl bezúročnou půjčkou. Prameny mají třicetimilionový dluh. Ročně splácí 800 tisíc korun.

Koalice s opozicí se vzácně shodují na tom, že obce by peníze měly investovat - mimo jiné proto, aby jejich úspory neztrácely hodnotu kvůli růstu cen. „Zejména v letech, kdy je bohužel vysoká inflace, platí, že je lepší peníze investovat, než je nechat ležet na běžném účtu,“ řekl ministr Stanjura. „Ať finance proinvestují. Tím pomohou ekonomické aktivitě našeho státu. To prostě potřebujeme,“ poradila šéfka poslanců ANO a exministryně státní kasy Alena Schillerová.

Opravy se například dočká silnice z Haluzic do Vlachovic, ze které těžká technika udělala prakticky tankodrom. Bude stát 25 milionů, hejtmanství je zaplatí právě z odškodnění. Peníze dostaly i vesnice kolem skladů, nejvíc obdržely Vlachovice, a to 116 milionů korun.

Úsporný balíček

Samospráv se brzy dotkne také konsolidační balíček, který má zmírnit schodky státního rozpočtu. Koalice počítá třeba s tím, že vyšší daň z nemovitosti nakonec zůstane celá obcím. Výměnou za to ale přijdou o zhruba deset miliard v rozpočtového určení daní.

„Pokud to bude rozpočtově neutrální, to znamená, že obce zůstanou zhruba na svém, tak bych s tím souhlasil,“ sdělil místopředseda opozičního hnutí SPD Radim Fiala. „Za prvé byl to požadavek obcích samotných a za druhé je to výměna peněžních toků,“ podotkl místopředseda lidoveckých poslanců Michael Kohajda.

Všechny změny, které obsahuje konsolidační balíček, ale podle Svazu měst a obcí připraví samosprávy až o sto miliard ročně. „Pokud peníze mít nebudeme, nebudeme moct investovat, nebudeme moct podporovat spolkovou činnost, školy a školky,“ upozornila Vladyková. Svaz proto chce jednat i se senátory a prezidentem.