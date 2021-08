Sokolov má nový domov pro seniory. První klienty přijme v lednu příštího roku

„Zařízení je pro klienty, kteří se o sebe už nedokáží sami postarat, bude zde poskytována péče čtyřiadvacet hodin denně. Budeme mít 50 míst domova se zvláštním režimem pro lidi od 50 let věku, a pak budeme mít domov pro seniory, kde bude 11 míst pro lidi od 60 let,“ řekla Oulehlová.

Domov bude určen zejména pro lidi s neurodegenerativními poruchami, například s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou. Ve třech patrech budou mít k dispozici 10 dvoulůžkových a 41 jednolůžkových pokojů se sociálním zázemím.

Každé patro má terasu nového domova, centrální koupelnu, sesternu, aktivizační místnost a společnou jídelnu. V přízemí je administrativní místnost, recepce, kaple, společenský sál a kavárna. Součástí objektu je také zahrada a parkovací místa pro návštěvy klientů.

Do ledna bude domov ve zkušebním provozu

Do zařízení, které bude provozovat město, už bylo vybráno na šedesát zaměstnanců. Pracovat tam budou praktické sestry, sociální pracovnice, aktivizační pracovníci nebo nutriční terapeuti. Město bude nyní usilovat o zařazení domova do sítě sociálních služeb, aby mohlo čerpat na péči státní příspěvky. Do konce roku je v domově naplánován zatím zkušební provoz.