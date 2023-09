Změny ve valorizacích penzí zrušíme, plánuje ANO. Opozice s koalicí se neshodnou ani na tom, zda spolu jednají

Vládní strany v zimě a znovu v létě prosadily přes opoziční obstrukce dvě důchodové novely, které mimo jiné snížily rozsah mimořádné červnové valorizace a následně do budoucna nastavily pravidla pro řádné valorizace, podle nichž by měly penze růst pomaleji. Opozice je kritická dál, stále doufá, že prezident Petr Pavel druhou z novel vetuje, naděje vkládá také k Ústavnímu soudu.