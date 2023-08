Chaos kolem úspor komplikuje obcím plánování, vadí Žbánkovi. Kuba a Netolický se přeli, jak šetřit

Pochlubil se, že jeho Jihočeský kraj snížil o 18 procent počet zaměstnanců na krajském úřadě a přitom zachoval všechny služby. „Kdyby tohle udělala vláda, tak se začneme dostávat k tomu, co potřebujeme,“ vyzval k zeštíhlování státu. To se podle něj nedaří mimo jiné kvůli silnému tlaku na nezávislost úředníků, který vede k tomu, že je pak politici nemohou snadno propouštět.

Žbánek kritizoval chaos kolem konsolidačního balíčku a nejistotu ohledně toho, jak přesně budou změny vypadat. „Chceme-li na komunální úrovni udělat to nepopulární rozhodnutí a zvýšit místní koeficient daně, tak to musíme udělat teď v září. A jestliže vůbec nevíme, co bude následně schváleno, tak máme naprostou nejistotu, jak máme sestavovat své rozpočty,“ postěžoval si.

Kuba je přesvědčen, že občané nemají kapacitu sledovat, která úroveň správy se stará o jaký majetek a jaký na to má podíl veřejných peněz. Je to podle něj téma pro debatu mezi politiky, veřejnost nezajímá. Také Žbánek si myslí, že daňového poplatníka zajímá, kolik na dani z nemovitosti zaplatí, ne komu tyto peníze půjdou.

Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl v pořadu ocenil racionalitu postojů zástupců měst a krajů. „Kvituju tu notu, která říká: ‚Pojďme nastavit v balíčku ty daně tak, abychom zůstali my v průměru na svém, ale nesahejte na tu výlučnou daň, která se jmenuje daň z nemovitosti, klidně nechť si to centrální vláda vezme v tom rozpočtovém určení daní z jiné daně‘,“ uvedl Hampl s tím, že jej ale překvapilo, jak obrovská je emocionální vazba obcí k dani z nemovitosti.

V souvislosti se sestavováním rozpočtu Hampl zmínil, že nyní se podle něj „láme chleba“ a rozpočet na rok 2024 je pro tuto vládu nejdůležitější. „Je to první rozpočet, který vláda dělá po konsolidačním balíčku, a zároveň poslední před volebním rokem, takže to je ta hodina pravdy, kdy se ukáže, jak jsme schopni to prosadit a implementovat a jestli to skutečně vláda prosadí a bude podle toho země fungovat,“ dodal.