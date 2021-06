Zrušení superhrubé mzdy byla dobrá věc, věří Fiala. Ušetřit by se podle něj dalo digitalizací či na počtech úředníků

„Jsem rád, že v pondělí vláda schválila některé dotační programy a rychle přijala některé kroky. V této situaci musíme táhnout za jeden provaz, nebudu ji využívat ke kritice a předvolebním bojům,“ odpověděl Fiala na otázku, jestli vláda zajišťuje v souvislosti s následky tornáda rychlou a jednoduše dostupnou pomoc.

A co by se pro postižené oblasti dalo ještě udělat? „Vláda by měla přemýšlet i o nějakém zmocněnci nebo styčné osobě, která v době, až opadne ten největší zájem, bude kooperovat s krajem a se starosty,“ míní šéf opoziční strany.

Stát by měl podle něho i do budoucna těmto oblastem pomáhat co nejvíce a pokud možno nenechávat zodpovědnost na starostech, kteří jsou živelnou pohromou často sami postižení, nebo jsou postiženi jejich blízcí. Využít by stát na opravy měl také podpůrné programy Evropské unie, míní.