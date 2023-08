Stanjura jednal se zástupci obcí i krajů kvůli rozpočtovému určení daní. Jasno by mělo být příští týden

„My držíme tu nabídku pořád stejnou, pokud se bude jednat o snížení sdílených daní, tak je to daň z příjmů právnických a daň fyzických osob. Razantně odmítáme, aby se sahalo na DPH,“ předeslala před jednáním poslankyně a předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková (STAN).

Jednání koaličních politiků se zástupci měst a obcí nakonec trvalo necelou hodinu. „O konkrétních parametrech bychom se měli do konce srpna pobavit, ale to, že tu takto všichni tři stojíme, si myslím, že zavdává minimálně dobrý podnět k tomu, že ta dohoda je v dohlednu,“ míní předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl (nestr.).

„Debata byla podle mě korektní, věcná,“ dodal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s tím, že dojde na expertní výpočty, které by mohly být zkraje příštího týdne hotové a nejpozději do konce srpna by mohla být dohoda hotová. Dodal, že by to ale mohlo být i dříve – v průběhu příštího týdne. „Kolegům a kolegyním ukážeme metodiku, aby si to mohli oni prověřit, abychom viděli, že ten výpočet je korektní,“ podotkl Stanjura.

Podle Stanjury je také jedním z klíčových aspektů jednoduchost. „Podle mého názoru je lepší mít jeden koeficient pro všechny sdílené daně,“ dodal.