Strop cen energií by mohl skončit dřív, zvažuje část koalice

Cenový limit chrání spotřebitele od letošního ledna. V případě elektřiny tak mohli platit maximálně 6050 korun za megawatthodinu plus distribuční poplatky. U plynu asi o polovinu méně. Energie ale nyní zlevňují a dodavatelé to propisují do svých nabídek, které už často jsou pod cenovým stropem.

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) připomněl, že v tuto chvíli jsou vládní stropy naplánované do konce roku. „Každý měsíc jsou ty kompenzace nižší a nižší, takže určitě to je věc k jednání. Ale pokud kompenzace budou nakonec třeba od září nula, tak pak už je to zcela formální rozhodování,“ dodal.

„Návrhy na předčasné ukončení stropů určitě zazněly, protože by to samozřejmě jednak vyvinulo větší tlak na ten trh, ale na druhé straně musíme dát i těm dodavatelům energií čas, abychom opravdu všechny domácnosti dostali na ceny pod vládním stropem,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (nestr. za STAN).

„Je potřeba zvážit to načasování ukončení stropů tak, abychom na jedné straně dobře chránili domácnosti, ale zároveň také sledovali to, aby stropy nevedly k tomu, že trh není dostatečně pružný v tom slova smyslu, aby byla dostatečná cenová soutěž mezi jednotlivými poskytovateli energií,“ upozornil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

TOP 09 podle své šéfky a předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové požádala ministerstvo průmyslu o vyhodnocení současného nastavení limitu cen energií a výhled na příští rok. „Poté bychom rádi diskutovali v rámci koalice, zda zastropování cen přináší spotřebitelům i nadále výhodu lepší ceny, či zda není na místě systém upravit,“ řekla.

Havlíček: Zrušení stropů znamená nejistotu

Dřívější konec stropů energií by mohl zasáhnout zejména klienty, kteří mají vysoko zafixovanou cenu – po konci limitů by tak mohli platit vyšší částky. Krok se ale může dotknout i těch, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou.

„Postupně tento strop ztrácí smysl, řada dodavatelů už nabízí ceny významně pod stropem. Nicméně dohoda byla učiněna, mnozí obchodníci na to spolehli a určitě by byly případy, kdy to některé dodavatele a některý segment jejich zákazníků zasáhne,“ poznamenal analytik z poradenské společnosti ENA a ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Pokud se vláda pro dřívější konec stropů nerozhodne, platit by měly do letošního prosince. To kritizuje opozice. „Nejlepší varianta je snížit stropy na úroveň okolních zemí, horší varianta je nechat je tak, jako jsou dnes. No a to úplně nejhorší je, je zrušit. Protože v momentě, kdy je zruší, no tak samozřejmě je to absolutní nejistota, zejména pro nízkopříjmové domácnosti a pozor, pro menší a střední firmy,“ řekl místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Se zastropováním v příštím roce ale ministerstvo průmyslu a obchodu nepočítá. Zákazníkům, kteří by po konci limitů příští rok platili vyšší částky, teď dodavatelé začínají nabízet řešení.