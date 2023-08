Za dezinformátory se označují lidé s jiným názorem, míní Vondráček. U výzev k násilí svoboda končí, říká Šojdrová

Šojdrová s deklarací, že svoboda projevu je základ demokracie, souhlasí, věří ale, že Česko by mělo zapracovat na strategii tváří v tvář dezinformacím. „Svobodu musí doprovázet zodpovědnost. Každý, kdo poruší zákon, musí počítat s tím, že je to jeho zodpovědnost. Tam, kde se začínají šířit dezinformace, které nabádají k organizovanému násilí, které štvou lidi proti sobě, tam už je ohrožena bezpečnost. Tam končí svoboda lidí, kteří po sítích šíří násilí a nenávist,“ řekla.

Hranice mezi dezinformací a názorem

Šojdrová upozornila, že je nutné připomenout si, co to vlastně dezinformace znamená. „Dezinformace je lež, která to o sobě ví,“ zdůraznila. „To bychom neměli povolit, neměli bychom tomu jen přihlížet. Pokud někdo záměrně šíří lež, aby získal například politickou moc, aby šířil nenávist, to bychom přece neměli trpět,“ sdělila.

Lidovecká europoslankyně je také toho názoru, že důležitá je i výchova a vzdělávání, aby lidé uměli rozeznat a ověřit si informace, které najdou například na sociálních sítích.

Vondráček si myslí, že trestání podmíněnými či nepodmíněnými tresty za názor nebo i lež na sociálních sítích společnosti neprospívá. „Můžeme s rozsudkem nesouhlasit, ale musíme ho vždy respektovat. Myslím si ale, že to není dobrý trend,“ uzavřel.