168 hodin: Dezinformační vlna v Česku. Rusko chce zvrátit obrannou smlouvu s USA

„Pouze upravuje, nastavuje podmínky pro to, aby v případě, kdy se Česká republika a Spojené státy v budoucnosti na takové spolupráci nebo na takové americké vojenské přítomnosti dohodnou, tak abychom to už předem, v podobě té smlouvy měli nastavené a připravené,“ ujasnil.

„Velmi brzo tady budete mít americké vojáky, protože vláda zatím podepisuje dohodu s Američany o tom, aby Česká republika byla znovu okupovaná vojáky. A vy to trpělivě snášíte,“ tvrdí ve svém videopříspěvku na Facebooku aktivista Ladislav Vrabel.

O dohodě se skutečně mnohé dezinformace šíří. Například to, že Česko čeká nový srpen 1968 a okupace, tentokrát ale americkou armádou. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) je pak prý jako „komunistický ideolog“, a dokonce se vytahuje takzvaný zvací dopis, který se stal pro Sověty záminkou k invazi v srpnu 1968.

„Já osobně skutečně tento dokument vnímám jako vázací akt, osobně tvrdím, že paní Černochová se postavila bok po boku Vasilu Biľakovi,“ prohlásil předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

„Je to vytahování naprosto absurdních argumentů. Hraje se na tu strunu minulého režimu, že nechceme být opět pod nějakou knutou a pod někým, a my tady budeme sami o sobě nejlépe zase neutrální, nevtahujme se do války… Jde o nesmyslné příklady,“ soudí historik a náměstek generálního ředitele Národního muzea Michal Stehlík.