168 hodin: Vláda v boji proti dezinformacím přešlapuje na místě, vedou ho hlavně dobrovolníci

Není to jediný podobný případ. Před jedenácti měsíci připravil tým analytiků kolem Františka Vrábela návrh, jak by měl stát postupovat. Zaslal ho premiérovi i ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN). Žádná odpověď nepřišla. „Usilovně jsme se snažili získat možnost se s panem premiérem sejít. Měli jsme nejrůznější přímluvce, ale nikdy k tomu bohužel nedošlo. Z toho jsme vyvozovali, že to pro vládu a pro pana premiéra není priorita,“ poznamenal František Vrábel.

Michal Klíma to vnímá jako důkaz, že stát rezignoval. „Dezinformacím stát nečelí a přihlíží tomu, jak tady dochází k ovlivňování myšlení lidí a veřejného mínění ve prospěch Ruska,“ je přesvědčen. Podotkl, že vznikla analýza, která jasně říká, „že stát vůbec není připraven čelit dezinformační vlně, že pro to dělá hrozně málo“.

Podobně vnímají situaci i někteří poslanci vládních stran. Kritika zní zejména od zákonodárců STAN. Že stát s dezinformacemi „dostatečně nebojuje“, je přesvědčena Barbora Urbanová, že „v tom máme velké mezery“ se domnívá Lucie Potůčková. Jejich stranický šéf Vít Rakušan je ovšem jednou z klíčových osob, které mají reakci státu na dezinformace na starost.

Hovoří se o tom, že Rakušanovo ministerstvo připravuje zákon, který by měl šíření lží omezit. Co v něm je, ale není jasné. Úřad návrh tají a je možné, že ho nakonec ani nepředloží. „Musíme udělat zásadní rozhodnutí, které bude politické – zda ho budeme vůbec pouštět do oficiálního legislativního procesu,“ podotkl ministr vnitra. Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) je přesvědčen, že u takového předpisu není zásadní rychlost. „Hlavně je potřeba udělat to pořádně,“ zdůraznil.

Na „fake news“ se tak zaměřují dobrovolníci. Ti kvůli tomu čelí vyhrůžkám. „Vadíme jim tím, že vyvracíme jejich lži. To je to nejpodstatnější. Protože když někomu rozbijete hračku, tak jste mu ublížil – a to se děje,“ shrnul muž, který vystupuje pod přezdívkou Sáhibek a na sociálních sítích vyvrací dezinformace.

Invalidní důchodkyně Monika Špoulová, která se do vyvracení dezinformací rovněž pustila, s nadsázkou nazývá urážlivé zprávy, které dostává, „vyznáními lásky“. Čelila ale i hrozbám, že přijde o život. „Volal mi pan Tušl a vyhrožoval, že mi rozšlape hlavu,“ upozornila. Patrik Tušl za to pak stanul před soudem, který jej poslal na patnáct měsíců do vězení.