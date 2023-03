Soud potvrdil patnáct měsíců vězení pro Tušla. Vydíral názorovou odpůrkyni a vyhrožoval strážníkovi

O dva týdny později se pak dostal do konfliktu v pražských Vysočanech v autobuse, kterým cestoval s družkou a jejich malým dítětem. Řidička na místo přivolala strážníky, protože Tušl i žena si v době pandemie odmítli nasadit respirátory. Další den Tušl přišel incident řešit do budovy městské policie a strážníkovi vzkázal, že ho rozseká a rozšlape mu hlavu.

„To, co je mi kladeno za vinu, je zkreslené, účelové a opět je to na něčí politickou zakázku,“ uvedl Tušl před soudem. Žena z Facebooku ho podle něj dlouhodobě tyranizuje a pronásleduje. Už dříve si stěžoval na to, že mu členové skupiny přezdívají „Patuik“ a jeho přítelkyni „Douchová“. Strážník ho pak podle jeho verze napadl, zranil a zneužil při tom svého postavení. Tvrdí, že jeho vyjádření na služebně bylo vytržené z kontextu, a navíc zaznamenáno bez jeho souhlasu, tedy protiprávně.

Tušl čelí další obžalobě

Tušl má v rejstříku trestů šest jiných záznamů, mimo jiné za útok na bývalou partnerku a za neplacení alimentů. Opakovaně také dostal pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku a kvůli neuposlechnutí policejních výzev.

Od srpna 2022 byl ve vazbě, nyní si ve vězení odpykává první část trestu. V období před tím nepracoval. Připustil, že v minulosti užíval drogy. Své dluhy – zejména za pokuty u dopravního podniku – odhadl na zhruba 200 tisíc korun.

Muž čelí ještě obžalobě z výtržnictví spáchaného před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra a z nebezpečného pronásledování prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, a to v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování. Na Kubka měl čekat před jeho domem i pracovištěm. Tušlovo jednání podle obžaloby prostřednictvím Facebooku sledovaly stovky lidí.