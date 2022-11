Tušl s Čermákem se odvolali proti trestům za nenávistné výroky o Ukrajincích

„Odvolání podali oba obžalovaní, státnímu zástupci lhůta uplynula,“ uvedl na dotaz ČT mluvčí kladenského soudu Ivo Poštolka. Případ teď bude řešit Krajský soud v Praze.

Okresní soud v Kladně oba muže na konci října uznal vinnými z hanobení národa a podněcování k nenávisti. Tomáše Čermáka potrestal šestiměsíčním vězením, Patrika Tušla poslal za mříže na deset měsíců. Soudce Vít Sochovský zároveň oba ponechal ve vazbě, proti čemuž obhájci ihned podali stížnost.

Podle obžaloby muži letos v srpnu z Netovic na Kladensku na sociálních sítích živě vysílali video, v němž dehonestovali Ukrajince. Například Čermák v jednom z videí, ve kterém s Tušlem vyzvali k protidemonstraci ke shromáždění Ukrajinců, mimo jiné řekl, že „Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu“.

V nahrávce padla řada hanlivých a vulgárních výroků označujících Ukrajince za špinavé. Byly v ní výroky jako „Ať táhnou zpátky do Kyjeva“ nebo „Vždyť to je normálně okupace, co oni tady dělají.“