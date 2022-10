Za nenávistné výroky o Ukrajincích uložil soud Tušlovi a Čermákovi nepravomocně vězení šest a deset měsíců

Vulgární výroky

Ve videu padla i řada hanlivých a vulgárních výroků, ve kterých označují Ukrajince za za***né, špinavé a podobně. Zazní v něm také výroky jako „Ať táhnou zpátky do Kyjeva,“ nebo „Ďyt to je normálně okupace, co voni tady dělají.“ Obžalovaní také kritizovali to, že Ukrajinci například vlastní drahé mobilní telefony.

Nejde o jedinou kauzu, ve které jsou Čermák a Tušl stíhaní. Tušl je podezřelý z toho, že s dalšími dvěma muži nebezpečně vyhrožoval prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování některých skupin lidí proti nemoci covid-19.

Čermák je podezřelý z podpory a propagace terorismu kvůli výzvě k útoku na poslance.