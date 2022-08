Státní zástupce obžaloval Patrika Tušla a další dva muže kvůli vyhrožování lékaři Kubkovi

„V trestní věci byla dne 19. srpna 2022 podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 obžaloba na tři osoby, a to pro přečiny nebezpečné vyhrožování a výtržnictví,“ sdělila Adámková.

Policisté obvinili Tušla na konci ledna, a to z nebezpečného pronásledování prezidenta České lékařské komory. „Muž měl dlouhodobě pronásledovat poškozeného, čímž ho mimo jiné omezoval v běžném způsobu života,“ uvedla policie s tím, že jedním z motivů bylo získávání finančních darů od podporovatelů. Na začátku února kriminalisté obvinili další dva muže, u Tušla pak rozšířili stíhání o trestný čin výtržnictví.

Tušl na tiskové konferenci, kterou uspořádal, odmítl obvinění, že by Kubka pronásledoval. Tvrdil, že mu jen chtěl klást otázky týkající se například povinného očkování proti covidu-19, které Kubek propagoval. „Vždycky jsem náhodně přijel buď na adresu, kde on bydlí, která byla veřejná na sociálních sítích, nebo k němu do práce a chtěl jsem se ho dotazovat na dotazy, které jsem na něj měl,“ uvedl muž.

Tušl čelí obvinění i kvůli výzvě k protestu proti Ukrajincům

Tušl natáčel na sociální sítě videa, ve kterých nadával zdravotníkům v očkovacích centrech nebo pronásledoval u jejich bytů Kubka či imunologa Václava Hořejšího. Videa pak zveřejňoval na internetu a od svých fanoušků a sledujících vybíral peněžité dary. Muž tvrdil, že u bytu Hořejšího byl pouze jednou, s imunologem údajně nemluvil.

Trestnímu stíhání čelí Tušl i kvůli hanobení národa, rasy, etnické skupiny a jiné skupiny a z podněcování nenávisti vůči skupině osob. Policie ho na začátku srpna obvinila společně s Tomášem Čermákem, a to kvůli videu, ve kterém Tušl a Čermák vyzvali k protestu proti shromáždění Ukrajinců v Praze na Václavském náměstí, které se má konat 24. srpna. Soud je následně vzal do vazby, proti čemuž oba podali stížnost.

Čermák je kvůli výzvě k útoku na poslance obviněný i z podpory a propagace terorismu. V minulosti se oba muži podíleli na organizaci protestu proti vládě Petra Fialy (ODS), zúčastnili se také shromáždění na podporu Ruska poté, co jeho armáda napadla Ukrajinu.