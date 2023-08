ŽIVĚ: Senát bude opět za účasti prezidenta schvalovat adepty na ústavní soudce

Nominaci soudců Roberta Fremra a Veroniky Křesťanové, stejně jako profesorky občanského práva Kateřiny Ronovské, doporučily oba senátní výbory, které se nominacemi zabývaly.

Podporou Fremra by ovšem mohly zatřást rozsudky v takzvané kauze Olšanské hřbitovy, kde se na obžalobě podílela komunistická tajná policie. Fremr odmítl, že by o tom věděl a že by rozhodoval vědomě a účelově na pokyn StB. Části senátorů ale nejasnosti kolem rozsudku z roku 1988 vadí.

Z norem na pořadu jednání Senát patrně podle doporučení výborů neschválí pouze novelu, která má umožnit vládě zvyšovat základní jmění státních podniků, pokud si takový krok vyžádají bezpečnostní zájmy státu nebo zajištění důležitých veřejných potřeb. Z předlohy chtějí senátoři vypustit možnost založit státní podnik více ministerstvy současně.