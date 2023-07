Prázdniny v kolonách jsou na některých dálnicích už pravidlem. I ve volných měsících zdržují opravy na D1, D5 i D11

Ať už člověk vyrazí z Prahy na dovolenou po dálnici D5 do švýcarských nebo německých Alp, po D11 do Krkonoš nebo po D1 na Moravu, skončí v rozkopaném úseku a nejspíše i v koloně.

Dálnice D5 mezi Prahou a Berounem patří vůbec k nejstarším dálničním úsekům v Česku a také on se opravuje již několik let. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla by měly být práce na ní již brzy hotové. „Ta dálnice je už dost doinvestovaná, jak jí to předchozí desetiletí dlužila,“ ujistil.

Šmejkalka je zatím bez větších omezení. Od příštího roku dá vzpomenout na velkou modernizaci

Co je naopak letos průjezdné bez větších zdržení, je část dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Brnem, tedy ta, která podstupovala osmiletou modernizaci, při níž museli řidiči jezdit až desítky kilometrů ve zúžených jízdních pruzích a omezenou rychlostí. Příští rok by se na ni ale měli dělníci nadlouho vrátit. Dodatečně budou opravovat most Šmejkalka, který je hned za Mirošovicemi. Dnes je na něm jen žluté značení, které zakazuje zastavit na mostě v případě kolony, a pod mostem začaly přípravné práce. Ale napřesrok se začne pracovat i na mostním svršku.

Pak by to mělo být podobné jako při velké modernizaci. „Budou to dvě stavební sezony, jedna na každou polovinu. Provoz bude vedený 2 plus 2,“ nastínil mluvčí Rýdl, jak bude provoz v době rekonstrukce mostu vypadat.