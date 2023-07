Na prodloužení náhradního výživného se našla shoda

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní připravilo úpravu této dávky. Momentálně to funguje tak, že samoživitelé mohou náhradní výživné pobírat maximálně dva roky, některým rodinám tak právě už touto dobou výplata dávky končí. Nově by se ale měla doba čerpání prodloužit na čtyři roky. Poslanci by měli tento návrh řešit na konci srpna.

„Ať už z nějakých morálních pohnutek, nebo i z toho, že by třeba mohl jít do vězení, případně už vůbec nikdy nic nezaplatit, když doteď třeba občas něco zaplatil,“ uvedla spoluzakladatelka dobročinného projektu Fandi mámám Žaneta Slámová.

Jedna ze samoživitelek, kterou ČT oslovila, se sama stará o čtyři děti. Nejstaršímu je jedenáct let, nejmladšímu šest. S tím, aby vše sama finančně zvládla, jí pomáhá stát i různé nadace. „Mám zhruba nějakých 26 tisíc korun na měsíc, z toho platím jedenáct tisíc nájem a zbytek mám na všechno. Je to těžké,“ popsala.

„Mohlo by se to podařit schválit už v prvním čtení, protože toto potřebujeme opravdu velmi urgentně, jelikož na to čekají samoživitelky, které udělaly všechno pro to, aby výživné vymohly,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Pokud tento institut máme a během dvou let nestíháme tu problematiku mezi dvěma rozhádanými rodiči vyřešit, tak jsem pro to prodloužit,“ uvedl člen sněmovního sociálního výboru Aleš Juchelka (ANO). Opozici však bude zároveň zajímat, jak se daří dlužné alimenty vymáhat a jak dlouho to trvá. Ve spolupráci s dalšími resorty se na to chce zaměřit i ministerstvo práce a sociálních věcí.