Stát poskytne dětem, jejichž rodič neplatí alimenty, tři tisíce korun. O náhradní výživné lze už požádat

Teď tuhle variantu ale zvážit chce. Jak sama říká – na prvním místě je syn. „Já si myslím, že mojí povinností je ten krok udělat, to, že si to musím morálně v sobě srovnat, je jenom emoční zátěž, která je moje osobní,“ uvedla.

V současnosti zjišťuje, jestli by měla nárok na novou dávku. Jednu povinnost pro náhradní výživné splňuje – má rozsudek o alimentech. Druhou povinností je zahájení exekučního vymáhání výživného. Tomu se dosud vyhýbala. „Synův otec žije v azylovém centru pro muže a já prostě vím, že není šance,“ vysvětluje.

Ona se synem bydlí v sociálním bytě, kvůli zdravotním problémům pracuje na poloviční úvazek. Bez pomoci organizací a přátel by svou situaci jen těžko zvládala. „Dostáváme jednou za 14 dní potravinovou banku, která nám dost výrazně pomáhá s rozpočtem a prostě žijeme život v nějakých mezích,“ konstatuje samoživitelka.

O pětiletého syna se Marta Chovalko od jeho narození stará sama. Otec chlapce by jim měl posílat pět set korun měsíčně. „Za celý život syna nám dal jednou dvě stě korun,“ upřesnila matka.

To další samoživitelka, Milena, má k náhradnímu výživnému mnohem blíž. Má soudní rozhodnutí o výši alimentů i doklad o tom, že se kvůli jejich neplacení obrátila na exekutora. „Byl teď i ve vazbě za alimenty a stejně – teď ho pustili v dubnu – neplatí,“ popisuje situaci kolem otce dvou svých dětí.

S bývalým partnerem má třináctileté syny – dvojčata. Na každého měl posílat jedenáct set korun měsíčně, nyní je to dva a půl tisíce. Za celý jejich život prý poslal celkem asi dvacet tisíc korun.

„Nejvíc potřeba je to teď třeba o prázdninách, že by s nimi člověk jel na výlet, na dovolenou – na to není,“ přiblížila samoživitelka. S dalším expartnerem má ještě dvouletou dceru, na ni alimenty dostává. Peníze z náhradního výživného za syny chce dávat stranou a šetřit na příští prázdniny.