Podpora na bydlení běženců se mění, změnu neprovází problémy

Změny se dotýkají i takzvaného solidárního příspěvku pro lidi, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě příchozí ubytovali. Od července se přestal vyplácet. Na humanitární dávku budou mít nově nárok jen uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem a náklady na bydlení, které stanovila vláda na tři tisíce korun na měsíc na osobu v evidovaném bytě a na 2400 korun jinde.

Úřady mají o víkendu kvůli změně podmínek podpory pohotovost. „Nemáme indikaci, že by nastaly některé katastrofické scénáře, typu desetitisíce lidí v ulicích a podobně, to se určitě nestane, protože jsme se poměrně pečlivě připravovali na tyto změny, zejména v souvislosti s komunální úrovní a zároveň také s nevládními organizacemi,“ uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Také ministr tohoto resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl na Twitteru, že úřady práce zatím nezaznamenaly žádné problémy kvůli změně podpory na bydlení ukrajinských běženců.

Obavy z nedostatku cenově dostupného bydlení

Organizace na pomoc příchozím poukazují na to, že uprchlíci budou dostávat násobně nižší podporu než české domácnosti. Podotýkají, že cenově dostupných bytů na trhu není dost. Obávají se toho, že řada běženců skončí bez bydlení.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli uvedl, že by to mohlo být deset tisíc osob. Jurečka již dříve řekl, že úprava má posílit odpovědnost uprchlíků za vlastní život v Česku. Podle dokumentu ministerstva práce, o němž informoval server Seznam Zprávy, by o dočasné bydlení mohlo přijít 38 tisíc až 50 tisíc osob.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček tento týden varoval, že desetitisíce ukrajinských uprchlíků se od července kvůli změnám pravidel ocitnou v nejistotě. Mnozí uprchlíci pak podle Křečka nezvládnou zaplatit ani základní potřeby jako bydlení a jídlo.

K 18. červnu mělo v Česku vízum k ochraně necelých 345 tisíc lidí z Ukrajiny, třetinu tvoří děti a senioři. Humanitární dávku v květnu dostalo téměř 72 tisíc lidí. Práci mělo asi sto jedna tisíc uprchlíků.