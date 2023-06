Učitelka obžalovaná z popírání války na Ukrajině odmítá vinu. Byla to volná debata s dětmi, tvrdí

Nejednalo se o indoktrinaci, hájí se

Mediální výchova podle Bednářové patří pod výuku slohové stylistiky. Právě v hodině slohu ve třídě 8. A otevřela 5. dubna 2022, tedy několik týdnů po počátku otevřené ruské invaze, debatu o dění na Ukrajině. „Šlo o aktuální téma, které polarizovalo společnost, všichni se s ním setkávali. Šlo na něm předestřít rozpor toho, co píšou média z jedné a druhé strany,“ vysvětlila svou motivaci.

Podle ní v těch dnech dorazil do školy pokyn z ministerstva školství, který zněl: podělte se s žáky o své názory a pocity ohledně konfliktu na Ukrajině a vyvarujte se škodlivých stereotypů a generalizací, „ať už jsou naše pocity ohledně Ruska a Putina jakékoliv“.

„Rozhodně se nejednalo o indoktrinaci. Mluvily téměř výhradně děti, byla to spontánní, volná, nevázaná debata,“ tvrdí Bednářová. V další hodině údajně měla v plánu jít s žáky do počítačové učebny, kde by si ověřili všechno, co jim řekla. „Všechny výroky, které jsem pronesla, se ukázaly býti pravdivé. Řada informací, které nám média poskytla, se záhy ukázala jako klamná a lživá,“ dodala. „Nejsou to moje názory, jsou to historicky podložené věci, jsou to fakta. Snad budu mít možnost tato fakta doložit,“ řekla.

Žáci se proti učitelce ohradili, zní na nahrávce

Soud v rámci dokazování přehrál nahrávku z předmětné vyučovací hodiny. Je z ní patrné, že žáci se proti výkladu učitelky hlasitě ohrazovali a konfrontovali ji s informacemi o zabíjení civilistů. Také jí vyčetli to, že jim jenom předestřela svůj názor na věc, nikoliv více pohledů.

Bednářová žákům údajně řekla i to, že ruský vládce Vladimir Putin upozorňoval od roku 2014, že na Ukrajině dochází k etnickým čistkám a že se snažil posadit Evropu k jednacímu stolu. Dále měla tvrdit, že Ukrajina Putinovi v minské dohodě podepsané v roce 2016 slíbila, že nikdy nevstoupí do NATO a že se vzdá jaderných zbraní, za což dostala 900 miliard amerických dolarů – dodala, že potom se ale o členství v NATO začala ucházet a také začala zbrojit, a „to už se Putinovi nelíbilo“.

Státní zástupce Richard Petrásek Bednářovou upozornil na to, že jaderné odzbrojení neřešila minská dohoda, ale budapešťské memorandum z roku 1994. „Vstupu do NATO ani žádných 900 miliard dolarů se netýkalo. Byla by to tehdy nepředstavitelná částka,“ podotkl. „Já jsem možná řekla miliardy místo miliony, ale já nejsem ekonom. A možná šlo o hřivny, ne o dolary,“ konstatovala učitelka.

Žena na dotaz soudu uvedla, že je po výpovědi ze školy na úřadu práce, nepobírá dávky a nemá žádný přivýdělek. Petrásek ale poukázal na to, že sdružení PRAK kolem komunisty Skály pro ni založilo transparentní účet. „Děkuju jim. Protože tento stát by mě nechal chcípnout. Nechali jste mě bez prostředků,“ reagovala. K členům PRAK patří podle webu společenství například také organizátor protivládních demonstrací Jindřich Rajchl.

Za popírání genocidia hrozí podle trestního zákoníku půl roku až tři roky vězení.