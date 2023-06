Stát neexistuje, tvrdí stoupenci celosvětového hnutí. V Německu plánovali převrat, v Česku útočili u soudu

V Česku považuje ministerstvo vnitra za nejvýraznější skupinu, která se k Suverénním občanům hlásí, hnutí nazvané Společenství legitimních věřitelů České republiky. Ti tvrdí, že dál existuje Československo, že jsou jeho občany a že Česko neexistuje. „Hlavní myšlenkou je, že pokud Česká republika neexistuje, tak oni nemusí dodržovat české zákony. Nemusí uznávat žádné české instituce – to znamená parlament, prezidenta ani soudy nebo státní úřady,“ ozřejmil odborník na radikalizaci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Aleš Michal.

Tento směr údajné suverenity sílí i v Německu. Tamní policie zatkla koncem loňského roku skupinu lidí, kteří plánovali státní převrat. V Česku zašli Suverénní občané nejdál zatím v budově pražského městského soudu, který rozhodoval v případu Jany Peterkové – která se k hnutí také hlásí a na chodbě před soudní síní prohlašovala, že je „občan České a Slovenské Federativní Republiky“ a že „tento soud neproběhl“. Její stoupenci se v době, kdy soud rozhodoval, pokusili vniknout do soudní síně, vylomili její dveře, přetlačovali se s policisty a vulgárně na ně pokřikovali.

Ministerstvo vnitra ve své analýze, která se zabývala hnutím Suverénních občanů, varovalo, že „ačkoliv mohou některé z příslušných konspirací vzbuzovat dojem neškodných nesmyslů, ideologie zahraničních Suverénních občanů pramení z antisemitských, rasistických a radikálně protistátních konspiračních teorií a hrála roli v řadě závažných zločinů“.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zdůraznil, že jejich stoupencům nemůže nikdo bránit, aby říkali, že nejsou občany České republiky. „Za to je nikdo v České republice, v demokratické zemi, postihovat nemůže. Ale pokud budou vtrhávat do soudních síní, tak to už je podle českých zákonů postižitelné jednání,“ řekl.

Aleš Michal se navíc domnívá, že to nemusí skončit u strkanice a nadávek v soudní budově, kde kromě vulgarit zněly také výhrůžky jako „budete viset“. „U verbální radikalizace je vždy potřeba počítat s tím, že cesta k té skutečné už není příliš dlouhá,“ uvedl.