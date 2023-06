ŽIVĚ: Sněmovna se po interpelacích vrátí k návrhu na manželství pro všechny

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku, pod niž se podepsali někteří poslanci ANO, ODS, TOP 09, STAN a Pirátů, měli v manželství stejná práva, jako nyní mají žena a muž. Měli by tedy společné jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a přístup k náhradní rodinné péči.

Oba body jsou na program zařazeny po písemných interpelacích, na které by měli členové vlády odpovídat od 9 do 11 hodin. Na obě předlohy budou mít dohromady tři a půl hodiny do ústních interpelací. Po nich by se případně mohli k návrhům vrátit.