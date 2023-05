Stále více pacientů dosáhne na účinnější léčbu roztroušené sklerózy

„Jde o multifaktoriální onemocnění, kde má roli genetická dispozice, a není to jeden gen, je to skupina několika genů, zejména těch, které kódují imunitní systém, v průběhu dětství a dospívání se tato dispozice právě musí setkat s faktory zevního prostředí,“ uvedla Dana Horáková z neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na úterý připadá den roztroušené sklerózy, který má mimo jiné upozornit na to, co všechno zvyšuje riziko propuknutí sklerózy. Jednak jde o genetické předpoklady, ale roli hraje také třeba nedostatek vitaminu D, který získáváme hlavně ze slunečního svitu, rovněž kouření nebo různé běžné infekce – například nákaza herpesviry nebo také virem Epstein-Barrové (EB virus).

Vysoce účinnou biologickou léčbu ale začaly pojišťovny loni na jaře proplácet více pacientům hned po stanovení diagnózy. Dříve to šlo obvykle jen tehdy, když nezabíraly slabší léky. „Před tou změnou jsme ji zahajovali asi u deseti až patnácti procent, v loňském roce to bylo 56 procent pacientů, kteří začínali tou vysoce účinnou léčbou jako prvním preparátem,“ dodává Horáková.

Pojišťovna proplácí biologickou léčbu

Všeobecná zdravotní pojišťovna loni uhradila biologickou léčbu devíti tisícům pacientům s roztroušenou sklerózou za víc než dvě miliardy korun. Jen za letošní první čtvrtletí to bylo už sedm a půl tisíce lidí.

Mezi nimi je i Libuše Strapczyková, jejíž první problémy začaly těsně po porodu – šlo o únavu, občas záškuby v končetinách. První ataku prodělala tři roky poté. „Začala jsem se motat k levé straně a připadala jsem si trochu jako opilá, narážela jsem levou stranou do nábytku. Bylo podezření, že mám mrtvici. To mě vyděsilo. Říkala jsem si: 'Je mi 33, já přece nemůžu mít mrtvici' a poté se zjistilo, že to je roztroušená skleróza,“ vypráví.

Nález napovídal, že by se její stav mohl rychle horšit. „Na podzim 2022 měla první ataku, u nás se objevila v listopadu, kdy jsme nemoc diagnostikovali, a poměrně velmi rychle – to znamená začátkem roku 2023 – začínala s vysoce účinnou léčbou,“ podotýká Horáková.