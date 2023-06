Plánovaná změna jízdního řádu vlaků zrychluje dopravu do Uničova, Velké Opatovice přišly o železnici

Tento typ vozu zajíždí do Štýrského Hradce na spoji Transalpin z Curychu, dosud se zase hned vracel, ale nově bude podstupovat delší cesty napříč střední Evropou. Panoramatické vozy SBB je možné mimo Švýcarsko a Rakousko spatřit také v Německu, kde jsou nasazovány na část spojů z Basileje do Hamburku. Nejezdí naopak již z Curychu do Mnichova, kde bývaly donedávna k vidění.

Do Česka panoramatické vozy dosud nikdy pravidelně nezajížděly. V 90. letech byl popsán výjimečný výskyt tohoto typu vozu na spoji Albert Einstein, který jezdil z Curychu do Prahy, ale obvykle na něj SBB vypravovaly vagony běžné konstrukce.

Vindobonou opět až do Berlína. Na Šumavě omezení

Některé změny, které se nyní v jízdním řádu formálně objevují, se týkají spíše až prázdnin. Od 1. července se kromě návratu expresních vlaků jezdících z Prahy do Brna a Vídně či Bratislavy na rychlejší trať přes Českou Třebovou také vrátí spoj Vindobona v trase Berlín – Praha – Štýrský Hradec.

Vindobona má tradici sahající do 50. let, kdy vznikla jako rychlé spojení Berlína, Prahy a Vídně. Bez přestávky jezdil tento spoj do prosince 2014, kdy byl zrušen. Na jaře 2020 byl zase obnoven, ale v letošním jízdním řádu nefiguroval, respektive byl „odseknut“ německý úsek, zatímco čeští železničáři zprvu plánovali, že Vindobonu zkrátí do Děčína, ale nakonec jezdila od loňského prosince jen mezi Prahou a Štýrským Hradcem. Od července měla začít jezdit do Děčína, ale nakonec byla znovu protažena až do Berlína.