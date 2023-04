České dráhy mají málo vagonů, vozy pro dálkové spoje si půjčují ze zahraničí

Národní dopravce spoje o velikonočním prodlouženém víkendu posílil, přesto byly jízdenky mnohdy vyprodané a na nástupištích i ve vagonech stály davy lidí. Vozy pro některé spoje si musely ČD vypůjčit od sousedních států. Například víkendový spoj z pražského Hlavního nádraží, který mířil do německého Mnichova, by se z vozů ČD poskládat nedal. Pokud by se dráhy spoléhaly na vlastní vagony, kapacitu spoje by musely snížit.

Cestující změnu nepocítí, i tak mají České dráhy vypůjčených celkem čtrnáct vagonů, které využívají na dálkových linkách na mezinárodních spojích. Pasažéry jimi vozí do Německa, Polska nebo na Slovensko.

„Velký počet našich vagonů je odstaven v dílnách na plánované revize, vozy mají být v opravě zhruba 45 dní,“ říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „Bohužel tento opravce přesahuje lhůtu řádově o desítky dní, ale jsou případy, kdy má vagon zpoždění i víc než sto dní.“

Potýkáme se s dozvuky covidu, vysvětluje opravářská firma

Podle slovenské firmy ŽOS Vrútky, která má opravy na starosti, nejen oni, ale i jejich subdodavatelé stále bojují s dopady pandemie covidu-19. „Namísto původní obvyklé dodací doby cca 30 dní v případě brzdových systémů Knorr-Bremse jsme se ocitli v situaci, že minulý rok byly dodací doby na úrovni 90–120 dní. Aktuálně jsou tyto doby na úrovni 60–70 dní,“ vysvětluje zpoždění oprav ředitel ŽOS Vrútky Michal Vereš.

Vozy mají České dráhy půjčené do června, kdy doufají, že se situace zlepší. Pro jistotu ale aktuálně řeší také nákup dvaceti vagonů ze zahraničí.