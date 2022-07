Vlakům přibývá cestujících. Kvůli nedostatku vagonů jsou soupravy v některých případech přeplněné

Problémy s technikou se vyostřily v polovině června. Začaly platit evropské předpisy na údržbu vozidel a České dráhy z obav, že by je nesplnily, odstavily další desítky z nich. „Bohužel nemají dost vozidel, to je věc, ze které vyvodíme konkrétní personální dopady,“ slibuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Vozů, kterých by byl nadbytek nebo kterých by bylo více a mohly by se přidávat k tomu plánovanému řazení, příliš mnoho není,“ přiznává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Jenže to není jediná příčina. „Našlapaný“ spoj z Německa totiž obsluhuje jen osm vagonů, ač jich běžně má být devět. Byla i poptávka po dalším posílení tohoto expresu, narazila ovšem na to, že vhodných vagonů je zkrátka málo.

Tak plno, že se stojí na chodbičce, na takzvaném představku i přímo v přechodu mezi vagony. Pondělní večerní expres z Berlína do Prahy bývá jeden z těch nejproblematičtějších spojů. Prvotní příčina je ve výluce na koridoru z Děčína do Saska. Kvůli opravám se jezdí jen po jedné koleji a v pondělí přes den není k dispozici ani ta – na místo se naváží materiál.

Řada dopravců teď má ale problém s nedostatkem techniky – lokomotiv i vagonů. A to vede v některých případech k přeplněným spojům.

Podobné problémy mají i další dopravci. Nejviditelnější je to u RegioJetu. Třeba známý rekreační vlak na Jadran mívá velká zpoždění, takže teď často jezdí jen kousek za chorvatské hranice. Dál vezou cestující autobusy, aby se stihla souprava vrátit a přivézt další.

„To zpoždění je způsobené pokaždé jiným důvodem. Je to například porucha zabezpečovacího zařízení na trati, problémy při odbavení cestujících na maďarsko-chorvatské hranici,“ vypočítává ředitel vlakové dopravy RegioJetu Jakub Svoboda.

Nástup stařičkých lokomotiv

Před několika dny měl RegioJet problém i na státem objednávané lince z Brna do Bohumína. Vlak přijel do cílové stanice a za pár minut měl zase vyjet nazpátek. Jakmile si přivezl zpoždění, přenášelo se dál. A logicky postupně rostlo. „Disponujeme rezervami okolo deseti procent, ale jsou situace, kdy bohužel vzhledem k údržbám a nahodilým závadám dochází k situacím jako v to pondělí,“ říká Svoboda.

RegioJet to vyřešil tím, že si pronajal od společnosti Arriva dvě lokomotivy staré 64 let. Ty teď jezdí asi osm set kilometrů denně. A celkem spolehlivě. A i když jsou v důchodovém věku, umožnily RegioJetu vzít z nejméně vytížených rychlíků z Kolína do Ústí novější stroje, které řeší problémy na jiných linkách.