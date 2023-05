Ministerstvo analyzuje dopad možného zavedení poplatku na pohotovostech

„Když vás přivezou sanitkou, tak nic neplatíte, pravděpodobně nastane situace, že bude daleko víc zneužívána zdravotnická záchranná služba,“ soudí šéf Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík.

„Velmi bych si nepřál, aby záchranná služba byla ten, kdo bude vystavovat nějaké účtenky. Poplatek se dá účtovat i odloženě. Pokud by tito pacienti nebyli jaksi zavzati do zpoplatnění této péče, jistě by docházelo ke zneužívání záchranné služby,“ poznamenal ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.