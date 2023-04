Uprchlíci vyrábějí v Česku takzvané hejkaly. Zájem ukrajinské armády o maskování roste

Maskování využijí rozvědčíci nebo odstřelovači, kteří se tak lépe schovají v trávě nebo v listí před útočícími Rusy. Poptávka od začátku velké invaze významně vzrostla. „Když jsme minulý rok měli objednávky na přibližně deset až patnáct hejkalů, tak teď máme objednávku na 62 hejkalů a ve frontě stojí další objednávky,“ uvedla Halina Fedisová z Pražského Ukrýtu.

Ženy musejí postříhat pytle, vytáhnout nitě a navázat je na síťovinu, uprchlice ale mluví o naplňující práci. „Nikdy se tady nenudíme a vždycky to je zajímavé a uklidňující,“ říká Fedisová.

„Můžu se v klidu zabývat svými myšlenkami,“ podotkla jiná dobrovolnice Nadija Vandžurová. Při práci prý myslí na vítězství Ukrajiny nad Ruskem.

Ukrajinské centrum Nusle zase vyrábí maskovací sítě, které se používají třeba pro ukrytí vojenské techniky před drony. „Máme velkou obarvenou látku. Pak ji nakrájíme, stužka musí být do takových tří centimetrů. Musí to vypadat jako kamínky, větvičky, listí… Všechno, co je v přírodě,“ vysvětluje pracovnice Natalija Dobčenková.