ŽIVĚ: Vláda schválila snížení minimálního počtu poboček České pošty

„Jaké konkrétní pobočky budou zrušeny je zcela a výhradně kompetencí České pošty, do které z politické úrovně nemáme zasahovat a ani nebudeme,“ dodal. Pošta již dříve zveřejnila předběžný seznam 300 pošt ke zrušení. Zástupci podniku se ale ještě budou setkávat se starosty dotčených obcí, a je tak možné, že seznam dozná změn. Celkový počet rušených pošt se ale již měnit nebude.

Vláda chce snížením počtu poštovních poboček ročně ušetřit okolo 700 milionů korun. Podnik má v souvislosti s tím zrušit okolo 950 míst přímo na poštách a dalších pět set v logistice. Rušit se budou pobočky ve větších obcích nad 2500 obyvatel, kde je jich více a alespoň jedna tak v místě zbyde. Tento krok předchází chystané transformaci České pošty, bez které by jí letos hrozila ztráta okolo čtyř miliard korun a insolvence.

Vláda také schválila novelu zákona o matrikách, podle které by mohly páry vstoupit do registrovaného partnerství na jakémkoli matričním úřadě. Nyní je možné partnerství uzavřít pouze na čtrnácti vybraných matrikách. Norma počítá také s elektronizací matrik pomocí jednotného informačního systému, který by měl začít fungovat od roku 2027. Informoval o tom ministr vnitra.

Kabinet také schválil národní program reforem na letošní rok. Dokument informuje o plnění národního plánu obnovy a popisuje kroky vlády na příští měsíce.