Do registrovaného partnerství by mohlo být možné vstoupit na každé matrice, vláda souhlasí

Do registrovaného partnerství by mohlo být možné vstoupit na každém matřičním úřadu. Návrh, který má takovou změnu přinést, schválila vláda. Nyní zamíří do parlamentu. Novela matričního zákona také počítá s elektronizací matrik pomocí jednotného informačního systému, který by měl začít fungovat od roku 2027.