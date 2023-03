Euro 7 je „paskvil“, říká Jahn ze Škody Auto. Norma je problematická, připouští europoslanec Kolaja

„V Evropě to bude mít dopad na stovky tisíc pracovních míst,“ uvedl Jahn. Norma podle něj navíc ovzduší v Evropě nezlepší, protože se zpomalí obnova vozového parku a lidé budou déle používat starší, méně ekologické vozy. „Nové malé vozy se nebudou prodávat, budou velmi drahé,“ popsal.

Normu Euro 7, která počítá s koncem výroby a prodeje spalovacích motorů do roku 2035, považuje za „paskvil, který ještě neviděl“. „Norma přináší zcela nesplnitelné termíny pro její zavedení a je v mnoha ohledech nejasné, co vyžaduje v základních parametrech. Pro nás absolutně neakceptovatelné v nejistotě z posledních krizí,“ řekl.

Automobilový průmysl v Česku tvoří 10 procent HDP a čtvrtinu exportu. Odvětví přímo zaměstnává 180 tisíc lidí. Jahn předpokládá nárůst výroby automobilů Škoda v letošním roce a stejně tak i domácího prodeje. „Jsem přesvědčen, že se v České republice prodá více vozů než v loňském roce. Jestli to bude těsně pod sto tisíc, nebo nad sto tisíc, to ještě uvidíme,“ řekl.

Řada odvětví v současné době prochází transformací spojenou s klimatickou krizí, upozornil místopředseda Evropského parlamentu Kolaja. „Tohle si neuvědomuje jenom Evropa, to si uvědomuje celý svět,“ řekl. Přechod k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu průmyslu se tak odehrává na celé planetě.

„Nevidím to dobře. Musíme se tomu postavit a musí pro to i něco vláda udělat,“ dodal expremiér, podle kterého teprve české hospodářství čeká průchod „soutěskou smrti“.

Topolánek se však obává, že to nejhorší ještě nemá tuzemské hospodářství za sebou. „Jsme země, která je bytostně závislá na uvolnění světového obchodu. Deglobalizační tendence, regionalizace, lokalizace a porušování principů WTO (Světové obchodní organizace – pozn. redakce), nejrůznější akty a nařízení mezi Amerikou a Evropou, ty nám dělají problémy,“ vyjmenoval.

Marcel Kolaja pro normu Euro 7 v Evropském parlamentu hlasoval. Předpis má podle stávajícího návrhu Evropské komise platit od roku 2025 a dle Kolaji ve skutečnosti neznamená konec prodeje aut se spalovacími motory. Legislativa je podle něj „technologicky neutrální“, vyžaduje pouze, aby nová vozidla byla bezemisní.

„Čistě teoreticky se automobilka může rozhodnout, že chce prodávat auta se spalovacím motorem poháněné vodíkem. Byť prakticky nikdo tímto směrem nejde,“ řekl. Automobilky podle něj samy dochází k závěru, že bateriové vozy na elektrický pohon dokážou zákazníkům přinést co největší hodnotu za co nejnižší cenu. „Tím pádem je automobilka konkurenceschopná,“ dodal.

Sám má ale k předpisu výhrady. „Já osobně normu, jak je předložena, také považuji za velmi problematickou. Zejména účinnost od roku 2025,“ řekl a upozornil, že legislativa může být realisticky schválena například až v roce 2024. „Byl by to jeden rok od schválení. To považuji za nepřiměřené,“ řekl.

Podle Jahna jde o nesplnitelný termín. Celou situaci by podle něj uklidnilo, kdyby byly na zavedení nejméně čtyři roky. „Máme velkou nejistotu ohledně toho, kde máme investovat,“ řekl. Po prodloužení lhůty bude podle Jahna nutné se bavit o obsahu normy.