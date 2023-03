Automatické valorizace i pro minimální mzdu nebo rodičovskou? Rozpočtová rada před tím varuje

„Instalujeme si do systému něco, nad čím časem ztratíme kontrolu,“ varuje před automatickými valorizacemi člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. „Státní rozpočet, veřejné finance jsou součástí fiskální nebo rozpočtové politiky, takže by to mělo být politickým rozhodnutím, jaké priority v rozpočtu budou,“ dodal.

Nejde ale jen o důchody. Politici zvažují automatické zvyšování i u rodičovského příspěvku, minimální mzdy nebo životního minima. Zastánci vidí výhodu hlavně v lepší předvídatelnosti.

Plán na úpravu červnových valorizací důchodů už koalice prosadila. Že bude chtít i další změny, ukázala proměna vládního programového prohlášení, odkud vypadla pasáž o udržení současných pravidel valorizací důchodů.

„Doba posledního roku nás dostala do úplně jiné situace, kdy najednou vidíme, že pokud přijde opravdu extrémní vysoká inflace, automatické valorizace mají určité limity a mají i problematické dopady na státní rozpočet,“ připouští ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).