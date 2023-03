Při privatizaci Mostecké uhelné jsem nezískal ani korunu navíc, řekl Koláček v závěrečné řeči

„Jak říkáme my buddhisti: Nic se neděje bez příčiny. (…) Hlavní příčinou, proč zde dnes stojím, je skutečně hladovost a ziskuchtivost. Jen si pan státní zástupce nevšiml, čí hladovost to ve skutečnosti je,“ prohlásil Koláček a ukázal na bývalé kolegy Petra Pudila a Vasila Bobelu, kteří mají v kauze postavení svědků. „Celou dobu byli chráněni policií i Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, i když se hluboce kamarádili s panem (Tomášem) Pitrem, (Františkem) Mrázkem a jejich partou,“ zavzpomínal Koláček na další kontroverzní podnikatele 90. let.

Státní zástupce Radek Bartoš na to reagoval slovy, že Pudil s Bobelou nikdy nefigurovali v zahraničních strukturách, které kontrolovaly akcie MUS. „Nikdy nebyli v žádných společnostech založených na ostrově Man, nebyli ve společnosti Investenergy a podobně. Jejich majetek pochází až z manažerské privatizace v roce 2005, a to je prostě jiný příběh,“ sdělil novinářům.

Ve švýcarské větvi kauzy se Pudil s Bobelou přihlásili jako poškozená strana. „Tím dodali Švýcarsku to, co jim po celou dobu bytostně chybělo. Dodali jim škodu a poškozeného, kterou nezbytně nutně potřebovali, aby nás mohli odsoudit a peníze tam uložené si nechat,“ míní Koláček, kterého Švýcarsko v roce 2013 potrestalo 52 měsíci odnětí svobody. Do vězení tam nenastoupil. Argumentoval mimo jiné tím, že se chce osobně obhájit před českým soudem.

Koláček nyní před novináři připustil, že si několikrát kladl otázku, zda by pro něj nebylo jednodušší podrobit se trestu ve Švýcarsku. „Možná jsem to měl udělat. Moje tělo už mi i někdy říkalo, že bych měl nastoupit do toho švýcarského vězení, ale duše mě tam nepustila, protože by se nedostala ven ta pravda. Musel bych s tou křivdou zůstat celý život. To jsem nechtěl,“ vysvětlil.

„Během privatizace MUS jsem nezískal nikdy ani korunu navíc, kromě svých měsíčních odměn za práci. A jediné peníze, které jsem získal navíc, byly peníze z prodeje akcií MUS poté, co jsme MUS s pány Pudilem, Bobelou a (Lubošem) Měkotou prodali panu (Pavlu) Tykačovi, a to mi přitom pánové Pudil a Bobela ještě velkou část těch peněz stačili ukrást, protože jsem byl příliš důvěřivý,“ pokračoval třiašedesátiletý Koláček. Na své vystoupení dorazil ve smokingu, řeč zahájil několika náboženskými citáty a zakončil ji recitací básně Když od Rudyarda Kiplinga.

Jeden z mužů je z obžaloby zmatený, nerozumí jí

Spoluobžalovaný Klimecký, který je o 20 let starší, se soudního procesu neúčastní. Přes svého advokáta vzkázal, že obžalobě nerozumí, je z ní zmatený a z toho, co mu klade za vinu, si nic nepamatuje. Privatizaci MUS pokládá za úspěšnou akci, která znásobila ekonomickou výkonnost společnosti a přispěla k sociálnímu smíru v regionu.

Jeho advokát Pavel Kavinek doplnil, že Klimecký je vzděláním a zkušenostmi jednou z největších věděckých kapacit v oboru hnědého uhlí, nikoliv ekonom nebo bankéř. „Na finančních procesech se aktivně nepodílel, protože jim nerozuměl,“ podotkl právník a připomněl, že představenstvo MUS bylo vícečlenným orgánem.

„Kdyby obžaloba nebyla předpojatá, musela by na lavici obžalovaných posadit všechny členy představenstva,“ poznamenal. Státní zástupce chce Klimeckého poslat do vězení na pět až 7,5 roku, což advokát vzhledem k věku svého klienta označil za doživotní trest.