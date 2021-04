Chtěl jsem zachovat pracovní místa, vypověděl expremiér Špidla v kauze Mostecké uhelné

Soud v jednací síni přehrál zvukový záznam z jednání vlády o schválení privatizace. Rozprava před hlasováním byla stručná, několikaminutová. Soudkyně se poté Špidly zeptala, proč se na záznamu vůbec neřešilo, kdo je nabyvatelem podílu. „Protože to řešil ministr průmyslu, ministr financí a šéf Fondu národního majetku. Neměl jsem žádné důvody, abych se tímto zabýval. Pro mě bylo důležité, že cena byla vyšší než tržní cena, to byl úspěch,“ odpověděl expremiér.

„Jak byla určena cena, k tomu se nemůžu vyjádřit, byla to odpovědnost mých resortních kolegů. Respektoval jsem návrh, který byl předložen. Kdyby mně cena připadala nějakým způsobem zjevně nepřiměřená, tak bych na to v debatě upozornil a choval bych se podle toho,“ uvedl Špidla.

Obžalovaní Antonio Koláček, Marek Čmejla, Jiří Diviš, Oldřich Klimecký vinu popírají. Podle nich stát dobře věděl, komu prodává, respektive ho to nezajímalo, protože se chtěl podílu zbavit. „Nemůže být podveden ten, kdo se neptá,“ zopakoval Čmejla.

„Opět se potvrdilo, že česká vláda rozhodovala velmi věcně, jasně, svobodně, neměla žádného dalšího zájemce a rozhodla se jasně o tom, komu to prodá a za kolik. Mostecká uhelná nebyla strategickým podnikem, v té době neexistovala ani energetická politika, která by řešila komplexně perspektivy energetiky České republiky. Dá se říct, že česká vláda byla ráda, že se mohla spolehnout na management Mostecké uhelné při rozvoji mosteckého regionu,“ prohlásil Koláček.

U soudu ve středu vypovídal také někdejší ministr bez portfeje Jaroslav Bašta. Vláda podle něj nevěděla o tom, že by peníze na zaplacení podílu pocházely z MUS. „Tu informaci jsme k dispozici neměli. Kdybychom ji měli, tak to vláda neschválí,“ řekl. „Kdyby byly vzneseny závažné pochybnosti, minimálně by bylo rozhodnutí odloženo do doby, dokud se to nevyjasní,“ doplnil. Ve čtvrtek chce soud prostřednictvím videokonference vyslechnout dalšího člena Zemanovy vlády, současného předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského.