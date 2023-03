ŽIVĚ: Poslanci řeší změny ve volbě radních České televize a Českého rozhlasu

Podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba se už debata ohledně veřejnoprávních médií točí v kruhu. „Začínáme se tady točit v kruhu. Obávám se, že to budeme dělat dalších pět hodin,“ poznamenal Jakob. Koalice přitom podle něho jasně zdůvodnila, proč jsou změny ve výběru televizních a rozhlasových radních důležité, zazněly i opoziční argumenty. „Apeluji na to, abychom jednali tak, jak se jednat má,“ vyzýval sněmovnu Jakob. Do řádné debaty se v tu dobu hlásilo 16 poslanců. Před dvěma týdny se sněmovna nedostala k hlasování ani po zhruba 4,5 hodiny diskuse.

„Chcete mít pod kontrolou média veřejné služby. Všichni to vědí a akceptují, kromě vládní koalice,“ řekl Aleš Juchelka (ANO). Opozice podle jeho kolegy z klubu Patrika Nachera dosud nedostala odpověď na otázku, proč vládní tábor se schvalováním novely tak spěchá. Recept na to, aby se sněmovna přestala „točit v kruhu“, vidí ve stažení nebo odročení schvalování změn.

Opoziční poslanci navíc podezírají koalici z toho, že schválně zatím nenechala ve sněmovně projednat dvojici výročních zpráv Rady České televize. Pokud by dolní komora dvě zprávy zamítla, mohlo by to vést k odvolání celé současné Rady ČT. Jakob nabízel, že koalice k vyvrácení obav nechá dvojici zpráv zařadit k projednání v pátek, pokud ve středu sněmovna novelu schválí. Podle názoru opozice ale měly být zprávy přijaty už dřív. „Nabídka je jednoduše špatná,“ komentoval Jakobovu iniciativu Juchelka.

Do volby radních se má podle novely zapojit Senát

Do volby radních ČT a ČRo zapojuje vládní novela Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Počet televizních radních se má v této souvislosti zvýšit o tři na 18. Zpřísnit se má také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Koaliční politici tvrdí, že cílem novely je posílit odolnost obou veřejnoprávních médií. Posílení nezávislosti a stability médií veřejné služby vidí zejména v tom, že nově nebude možné odvolat rady jako celek, ale jen jejich jednotlivé členy.

Čtveřice odpoledních schůzí je svolaná z podnětů ANO na odpoledne po hodině, poslední dvě dělí půlhodina. Tato jednání tak čeká zřejmě přerušení nebo zamítnutí návrhu programu, skončila by tak bez výsledku.