Převzetí prezidentského úřadu se podle Bartoška učíme. Neočekávám žádné drama, řekl Feranec

„Pan kolega smíchal zabijačku, skartaci a nevím co všechno. Z mého pohledu nebylo asi nejšťastnější oznámení o trestních oznámeních, ale beru to, že se to stalo. Dal si týden volno, dnes proběhla standardní schůzka,“ zopakoval Feranec. Nevidí důvod, proč by převzetí Kanceláře republiky takto neprobíhalo i nadále. Pokud bude chtít Pavel na Hradě ve své funkci prověřovat, tak je to podle Ferance jeho právo.

Právě Zemanův hradní tým a jeho práci nehodnotí Mathé příliš kladně. „Prezidentská kancelář má takhle zanedbaný management vůči třeba Lesní správě Lány. Nesvědčí to opravdu o ničem dobrém,“ míní bývalý kancléř. Současný hradní tým označil za Zemanův fanklub.

Velkou aktivitu Pavla po jeho zvolení na druhé straně nehodnotí kriticky. Podle něj je průkopníkem ve všem. „Prostě do toho šel, jak on usoudil, že je to vhodné, a asi je to jedna z možností. Nebyl předsedou parlamentu, nebyl předsedou vlády. Je to samozřejmě namáhavé. Musíme si ale říct, že jemu volají z Tchaj-wanu, on se stal také trochu objektem zahraničního zájmu, ne že by to vyprovokoval sám,“ zhodnotil.