Peníze utratíme smysluplně, řekla Černochová k armádním zakázkám. Opozice bude nákupy kontrolovat, ujistil Růžička

Černochová ve vysílání ČT24 ujistila, že armáda dokáže prostředky utratit smysluplně. „Modernizace armády startuje a myslíme si, že obyvatelé České republiky mohou být ubezpečeni, že se to rozloží do více let. Nebude to tak, že bychom pouze v jednom roce čerpali dvě procenta a pak zase klesli na 1,6 nebo 1,7 procenta,“ řekla ministryně. Její resort pracuje nyní na rozpočtových plánech na delší období. Podle Černochové půjde o velké strategické projekty, které nelze vměstnat do jednoho roku. Samotné navýšení rozpočtu na armádu, aby dorovnalo požadovaná dvě procenta HDP, bude kolem dvaceti miliard. „(Celkový) rozpočet pro příští rok, abychom dosahovali dvě procenta HDP podle predikcí, by měl být 150 až 160 miliard,“ vyčíslila ministryně.

Ke zvýšení obranných výdajů nejméně na dvě procenta HDP se Česko opakovaně politicky zavázalo v rámci členství v Severoatlantické alianci. Vládní koalice chce slib naplnit nejpozději do roku 2025. Návrh zákona by ale mohl nabýt účinnosti už od července, vztahoval by se tedy již na státní rozpočet pro rok 2024. Opoziční hnutí ANO zvyšování výdajů na obranu vítá. „Předpokládám, že má ministerstvo rozmyšleno, jakým způsobem bude investovat. Samozřejmě budeme paní ministryni na výboru důsledně kontrolovat, aby nám říkala, co se bude kupovat,“ řekl Růžička. Prodloužení pronájmu gripenů, jednání o F-35 i tancích

Česká armáda by měla koupit například německé tanky Leopard 2. „Probíhá průzkum trhu. Oslovili jsme vícero území, které mají tuto techniku, abychom si mohli srovnat, co je pro Českou republiku nejlepší možné řešení,“ sdělila Černochová. Růžička považuje leopardy za kvalitní techniku. „Pokud to budou nejmodernější verze, tak si myslím, že je to obrovský přínos,“ poznamenal. Postup ministerstva uvítal s tím, že bude na stole srovnání nejen z hlediska jejich ceny, ale také ohledně jejich praktického využití.