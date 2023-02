Vondrák skončí ve vedení ANO, řekl před jednáním předsednictva. To projedná i Babišovu budoucnost

Ivo Vondrák se vzdá postu místopředsedy ANO. Poslanec a moravskoslezský hejtman to řekl před jednáním předsednictva, které by se mělo zabývat budoucností hnutí a také jeho předsedy Andreje Babiše. Vondrák dal dříve najevo, že by s dalšími členy vedení chtěl hovořit o politickém směřování hnutí, které se podle něj nyní vzdaluje původnímu pojetí catch-all party.