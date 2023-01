Vláda schválila změny v dávkách pro ukrajinské uprchlíky i příspěvcích na jejich ubytování

Úprava podle autorů vychází z požadavku na větší účast běženců s dočasnou ochranou na hrazení svých životních nákladů a integraci. Do humanitární dávky by měly být nově započitatelné náklady na bydlení, které budou vymezeny nařízením vlády.

Humanitární dávku ve výši životního minima by podle předlohy, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), mohli uprchlíci s dočasnou ochranou čerpat 150 dní od měsíce udělení dočasné ochrany. Poté budou dostávat už jen dávku ve výši existenčního minima kromě seniorů, rodičů, kteří pečují o malé dítě, případně studentů.

Příspěvek na ubytování by měl být zachován pouze v případě, že cizinci s dočasnou ochranou sdílí ubytování s poskytovatelem ubytování. Detailní podmínky ani výše příspěvku ale z návrhu nevyplývá. MPSV předpokládá, že je stanoví vláda svým nařízením až později. Když to neučiní do poloviny roku, podle předkládací zprávy „příspěvek pro solidární domácnost nebude možné poskytovat“.

Návrh obsahuje také novelu zákona o Státním fondu podpory investic, která umožní vydávat finance na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu osobě s dočasnou ochranou. V zákoně o nelékařských zdravotnických povoláních návrh zjednodušuje získání kvalifikace v oboru logopedie, protože v souvislosti s přílivem uprchlíků vzrostla poptávka po těchto službách. Novela zavádí také evidenci uprchlíků a s tím spojené povinnosti zaměstnavatelů.

Podle podkladů k novele z prosince v nouzovém ubytování bydlí 70 tisíc uprchlíků z Ukrajiny s vízem k ochraně. Ubytovací kapacitu zajišťují kraje a jsou to pokoje na ubytovnách, v hotelech a penzionech, ale i byty firem či organizací. Na osobu a noc v krajských či obecních zařízeních stát posílá 300 korun, ostatním provozovatelům 350 korun.